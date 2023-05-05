Курские многодетные семьи получат компенсацию на учебу

Компенсация составит от 10% стоимости платного обучения в учреждениях среднего профессионального образования Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области многодетным семьям компенсируют часть платы за учебу детей. Внесены соответствующие изменения в областной закон о поддержке семей.

Размер выплаты будет зависеть от количества детей в семье. Так, родители, воспитывающие трех - четырех ребят, получат компенсацию 10% от стоимости платного обучения в учреждениях среднего профессионального образования. Компенсация в размере 15% суммы будет доступна семьям с пятью - семью детьми, а родители, имеющие восемь и более, вправе рассчитывать на компенсацию в 50%.

Также многодетные семьи имеют право получить социальный налоговый вычет по расходам на обучение детей в размере 13%.

На сегодняшний день в Курской области проживает более 11 тысяч многодетных семей, которые воспитывают около 19% детей от их общего числа в регионе, уточнили областные власти.