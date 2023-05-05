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НовостиСпорт4 мая 2023 21:08

Курянка Виктория Дорошевская завоевала серебро на всероссийском турнире по фигурному катанию

Она стала шестой в короткой программе, но в произвольной выправила ситуацию
Алексей СЕРГУНИН
Виктория Дорошевская. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Виктория Дорошевская. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В Екатеринбурге состоялись всероссийские соревнования по фигурному катанию памяти заслуженного тренера России И.Б. Ксенофонтова. Воспитанница курской спортивной школы «Арена» Виктория Дорошевская одержала яркую победу в одиночном катании.

По результатам короткой программы Вика располагалась на шестом месте, но позже собралась и в произвольной программе заняла первое место. В итоговом зачете воспитанница Валерии Чаподзе финишировала второй, выполнив норматив мастера спорта России.