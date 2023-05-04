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НовостиОбщество4 мая 2023 14:51

В Курске пройдет выставка-пристройство собак и кошек

Своих новых хозяев будут ждать более 50 питомцев
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Гости ярмарки могут принести корма, лекарства, теплые вещи, одежду, игрушки

Гости ярмарки могут принести корма, лекарства, теплые вещи, одежду, игрушки

Фото: Светлана ВОЛКОВА

13 мая с 12:00 до 18:00 в Курске в парке «Новая Боевка» пройдет выставка-пристройство собак и кошек в добрые руки «Ждут дома». Своих новых хозяев будут ждать более 50 питомцев. Их забрали с улицы, вылечили и выходили курские приюты и местные группы помощи животным.

Гости ярмарки могут принести корма, лекарства, теплые вещи, одежду, игрушки и амуницию для животных в приютах или купить товары ручной работы – средства от их продажи направят в пользу конкретных животных.

Можно будет взять под опеку или забрать домой понравившегося питомца. Всех животных будут пристраивать по договору ответственного содержания, а хозяева получат подарки от фонда «Дом» и его партнеров. Также всех гостей ждут бесплатные лекции и консультации по вопросам поведения домашних собак и кошек.