В Курской области продлили ограничительные меры на пребывание в лесах

За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах нарушителям грозит штраф Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области действует особый противопожарный режим. Продлены ограничительные меры на пребывание людей в лесах и въезд в них транспорта.

В Министерстве природных ресурсов напоминают, что в период действия особого противопожарного режима категорически запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы. Ограничен также въезд в леса автомобилей за исключением транспорта специального назначения.

За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима нарушителям грозит штраф:

- для физических лиц – от 40 до 50 тыс. рублей;

- для должностных лиц – от 60 до 90 тыс. рублей;

- для юридических лиц – от 600 тыс. до 1 млн рублей.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить по номеру регионального диспетчерского пункта 8-4712-53-04-25 либо по номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.