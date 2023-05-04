21 мая под Курском пройдет ярмарка и шоу самоваров

В программе также - ярмарка изделий мастеров-ремесленников и выступление творческих коллективов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Межрегиональный проект «Культура.365» будет реализован на базе этнографического комплекса «Парк мельниц» (https://t.me/parkmelnic). В этом году идея получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив в размере около 10 млн рублей.

- Творческая концепция проекта заключается в популяризации культурного наследия Курской области посредством мероприятий, которые будут организованы на территории Парка мельниц в селе Красниково Пристенского района. В течение года куряне и гости Соловьиного края смогут посетить 12 различных по направлению мероприятий. Это и традиционно-обрядовые праздники, и массовые гулянья, и фестивали. Уверен, что такой подход позволит учесть предпочтения каждого, – отметил Роман Старовойт.

Открытие проекта состоится в селе Красниково 21 мая. В программе запланированы шоу самоваров, ярмарка изделий мастеров-ремесленников, выступление творческих коллективов и игровые активности.