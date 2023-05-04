По Курску проедет экотакси

Курян призывают сдавать мусор в переработку Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 мая - первый маршрут Экотакси

Его расписание:

1) 10.00 -10.20 - точка у входа в к-тр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)

2) 10.30 - 10.50 - пр. Вячеслава Клыкова, 62 (парковка у дет.площадки)

3) 11.00 - 11.20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул.Студенческая, 20А)

4) 11.40 - 12.00 - переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)

5) 12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 25

6) 12.50 - 13.10 - 1-я Вишнёвая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)

21 мая - маршрут Экотакси в рамках "Электровесны"

В этот день будут принимать только отслужившую технику, для того, чтобы отправить ее на переработку. Все, что с проводами.

Его расписание:

1) 10.00 -10.20 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20)

2) 10.35 - 10.55 - точка у входа в к-тр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)

3) 11.10 - 11.30 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул.Студенческая, 20А)

4) 11.45 - 12.05 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67)

5) 12.20 - 12.40 - ул. Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит")

6) 12.55 - 13.15 -парковка Гипермаркета "Европа-29" (пр. Победы, 48)

7) 13.35 - 13.55 - 1-я Вишнёвая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)

Всю мелкую технику можно приносить также на один из других маршрутов экотакси. А если у вас набралось ооочень много техники на переработку - возможен отдельный выезд Экотакси, но для этого свяжитесь с Екатериной Комаровой

28 мая - второй маршрут Экотакси

Его расписание:

1) 10.00 - 10.20 - парковка кинотеатр "Родина" (ул.Менделеева, 31)

2) 10.30 - 10.50 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20)

3) 11.00 - 11.20 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67)

4) 11.40 - 12.00 - ул. Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит")

5) 12.20 - 12.40 - пр. Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенской Церковью)

6) 12.50 - 13.10 - парковка Гипермаркета "Европа-29" (пр. Победы, 48)

Готовьте чистенькое, смятое, просушенное и рассортированное вторсырье - волонтеры ЭкоКурска примут его.