Курянка перечислила мошенникам более миллиона рублей

Свой первый взнос женщина сделала, взяв деньги с кредитной карты, рассказали в УМВД Фото: Светлана ВОЛКОВА

В интернете женщина увидела объявление о заработке на рынке ценных бумаг и оставила заявку. Ей сразу же перезвонил неизвестный мужчина и рассказал, как установить приложение на телефон, с помощью которого можно видеть прибыль и общаться с куратором.

Свой первый взнос женщина сделала, взяв деньги с кредитной карты. Под руководством советчика покупала криптовалюту и переводила ее на торговую площадку.

В скаченном приложении она видела поступающие дивиденды и продолжала вкладывать средства, оформленные в кредит.

Пытаясь вывести заработанные деньги, она узнала от кураторов, что ей нужно заплатить комиссию - три тысячи в иностранной валюте.

Это ей показалось подозрительным. После нескольких уточняющих вопросов собеседники перестали выходить на связь.

Тогда женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка, сообщили в УМВД региона.

Полиция в очередной раз предупреждает, если Вам предлагают крупные выигрыши, проценты, а также запрашивают любую персональную информацию – прекратите общение, защитите себя от мошенников и сохраните свои деньги!