В курских библиотеках пройдут встречи с писателями и поэтами

Курян приглашают принять участие в XIV Международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне» Фото: Даниил НАЙХИН

5 мая муниципальные библиотеки города приглашают курян принять участие в XIV Международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне».

В рамках акции в муниципальных библиотеках Курска состоится чтение вслух лучших произведений о войне, написанных для детей и подростков, их обсуждение.

Это крупномасштабное международное мероприятие, цель которого – воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. За все время в акции приняли участие более 3500 юных курян.

Расписание мероприятий:

10:00

•Библиотека-филиал №1 (ул. 2 Рабочая,10 А/5).

11:00

• Культурный центр семейного чтения и досуга им. П.А. Михина (пр. Дружбы, 18);

• Библиотека-филиал №10 (ул. Менделеева, 36);

• Библиотека-филиал №13 (ул. Бочарова, 6).

11:30

• Библиотека-филиал №7 (ул. Гагарина, 4);

• Библиотека-филиал №8 (пр. Ленинского комсомола, 61).

12:00

• Центральная городская детская библиотека (ул. К. Либкнехта, 2).

12:20

• Библиотека-филиал №3 (ул. Интернациональная, 6А).

15:00

• Библиотека-филиал № 6 (ул. Парковая,3 литера «А»).

Участниками акции станут курские писатели и поэты, которые ознакомят присутствующих со своими патриотическими произведениями. Юные куряне смогут принять участие в интерактивных викторинах и патриотических конкурсах.

Книжно-иллюстративная экспозиция «Летопись войны на книжных страницах» ознакомит со стихами и прозой военного времени, материалами о жизни и творчестве писателей-фронтовиков.