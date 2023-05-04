В курских библиотеках пройдут встречи с писателями и поэтами

Курян приглашают принять участие в XIV Международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне»
Фото: Даниил НАЙХИН
5 мая муниципальные библиотеки города приглашают курян принять участие в XIV Международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне».
В рамках акции в муниципальных библиотеках Курска состоится чтение вслух лучших произведений о войне, написанных для детей и подростков, их обсуждение.
Это крупномасштабное международное мероприятие, цель которого – воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. За все время в акции приняли участие более 3500 юных курян.
Расписание мероприятий:
10:00
•Библиотека-филиал №1 (ул. 2 Рабочая,10 А/5).
11:00
• Культурный центр семейного чтения и досуга им. П.А. Михина (пр. Дружбы, 18);
• Библиотека-филиал №10 (ул. Менделеева, 36);
• Библиотека-филиал №13 (ул. Бочарова, 6).
11:30
• Библиотека-филиал №7 (ул. Гагарина, 4);
• Библиотека-филиал №8 (пр. Ленинского комсомола, 61).
12:00
• Центральная городская детская библиотека (ул. К. Либкнехта, 2).
12:20
• Библиотека-филиал №3 (ул. Интернациональная, 6А).
15:00
• Библиотека-филиал № 6 (ул. Парковая,3 литера «А»).
Участниками акции станут курские писатели и поэты, которые ознакомят присутствующих со своими патриотическими произведениями. Юные куряне смогут принять участие в интерактивных викторинах и патриотических конкурсах.
Книжно-иллюстративная экспозиция «Летопись войны на книжных страницах» ознакомит со стихами и прозой военного времени, материалами о жизни и творчестве писателей-фронтовиков.