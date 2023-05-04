Под Курском обнаружили склад боеприпасов

3 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны вблизи деревни Екатериновка Мантуровского района.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаруженные ВОП времен ВОВ: десять минометных мин 50 мм., два артиллерийских снаряда 76 мм. и шесть снарядов 45 мм, изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.