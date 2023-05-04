В Курской области проходит весенняя декада наблюдений за птицами

К маю прибывает множество насекомоядных, например стрижи и ласточки Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 по 10 мая в России традиционно проводится весенняя декада наблюдений за птицами. Этот период наиболее удобен и результативен для сбора информации о них, так как основная их часть уже вернулась на родину к местам гнездования.

К маю прибывает множество насекомоядных, например стрижи и ласточки. К концу первой декады месяца уже можно подводить итоги весенних прилетов и пролетов птиц.

Организатором декады является Союз охраны птиц России. Полные результаты изучения в каждой стране обрабатываются в национальных координационных центрах, а затем объединяются в международном банке данных. В Курске и области наблюдения собирает и обрабатывает интернет-сообщество «Птицы города Курска» https://vk.com/birdskursk.

Наблюдения являются уникальными по двум причинам. Каждый год специалисты отмечают отличия весеннего прилета птиц и фиксируют находки редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Курской области и Красную книгу РФ.