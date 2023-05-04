В курском Цветовом лесу высадят 13 тысяч черешчатых дубов

Крупные общегородские субботники 8 и 22 апреля позволили убрать почти 4,4 тысячи куб. м мусора Фото: Светлана ВОЛКОВА

В апреле неравнодушные куряне внесли свою лепту в наведение порядка на территории областного центра. Об этом рассказали в комитете городского хозяйства. Крупные общегородские субботники, прошедшие 8 и 22 апреля, позволили убрать почти 4,4 тысячи куб. м мусора. На мероприятия по уборке территорий вышли около 20 тысяч человек.

Вооружившись лопатами и граблями, куряне очистили от мусора городские парки, скверы, леса и улицы. Помогали горожанам 180 единиц техники.

В апреле также прошли «Чистые игры». Команды соревновались в сборе и сортировке мусора. 238 человек собрали за несколько часов почти пять тысяч тонн мусора.

Апрель был также насыщен на мероприятия по посадке зеленых насаждений. Высажены десятки тысяч цветов, кустарников и деревьев в рамках муниципальных контрактов, общегородских субботников и акций.

Комитет городского хозяйства отмечает, что работы на этом не остановятся, и уже до конца мая в Цветовом лесу будут высажены 13 тысяч черешчатых дубов, а в городе — 70 крупномерных саженцев тополей пирамидальных, катальпы великолепной, клена, ивы и других деревьев.

Всего же этой весной, как сообщает ведомство, в областном центре будут радовать горожан почти 39 тысяч новых деревьев и 200 тысяч цветов.