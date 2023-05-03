60-летний курянин пострадал на пожаре

Железногорские огнеборцы спасли мужчину. В службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома в Железногорске Курской области.

Прибывшие огнеборцы 11 ПСЧ ГУ МЧС России по Курской области вынесли из задымленного помещения 60-летнего мужчину. Он получил ожоги. Курянин был передан в скорую медицинскую помощь.

- Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Уважаемые куряне! Соблюдайте правила пожарной безопасности! - сообщили в ведомстве.