Погиб мобилизованный курянин Максим Образцов

Максиму было 33 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

Старший лейтенант Максим Образцов погиб в зоне специальной военной операции, сообщили в Правительстве Курской области. Максим Викторович родился 26 октября 1989 года в селе Трубеж Обоянского района. Окончил Усланскую среднюю общеобразовательную школу. Далее обучался в Белгородском государственном технологическом университете и военной академии связи.

- 22 октября 2022 года Максим Викторович был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации и погиб 23 апреля 2023 года при исполнении обязанностей военной службы в селе Красногоровка ДНР. Соболезнуем родным и близким Максима. Светлая память... - отметили в Доме Советов.