Профессор курского вуза отправил мошенникам 720 тысяч рублей

Полиция Курской области напоминает: не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону Фото: Светлана ВОЛКОВА

По самой распространенной схеме обмана 71-летнему мужчине позвонил человек, представляясь сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что на него оформлен крупный займ. Предотвратить потери предложил срочным оформлением кредита, кредитных карт и переводом денег на, якобы, безопасные счета.

Профессор, ни с кем не советуясь, выполнил все требования и отправил сбережения и полученные в долг 720 тысяч рублей на продиктованные счета.

Когда ему потребовалась очередная кредитная карта, банковская система, видя опасные операции, заблокировала переводы. Чтобы решить ситуацию, мужчина позвонил на горячую линию организации и потребовал, чтобы ему разблокировали возможность совершать перечисления.

Мошенникам показалось недостаточно полученных денег, и они направили курянина в другой банк. Но там операционист настойчиво просила назвать цель кредита, и мужчина рассказал правду, что собирается отправить их на безопасную ячейку по требованию телефонных собеседников. Тогда же от настоящего сотрудника банка он узнал, что никаких безопасных счетов не существует, и все деньги мужчина отправил мошенникам.