Курские школьники приняли участие в съемках программы «Мы — Грамотеи»

"Грамотеи" – интеллектуально-развлекательная программа, в которой две команды старшеклассников в игровой форме соревнуются в знании русского языка Фото: Даниил НАЙХИН

Арсений Гуторов, Дарья Маслова, Елизавета Агамирзоева из школы № 7 приняли участие в съемках интеллектуальной программы «Мы — Грамотеи» на канале «Россия-Культура».

Учащиеся играли с достойными соперниками, доброжелательными ребятами из Орла. В студии царила атмосфера, располагающая к честной и занимательной игре. Обаятельный ведущий Александр Пряников, мудрый продюсер, куратор, слаженная команда операторов, гримёров — все создали условия для проявления талантов детьми и получения бесценного опыта в ходе командной игры.

Юные куряне вызвали у зрителей огромную симпатию. Дарья Маслова покорила всех вокальным талантом и доказала, что она яркая представительница соловьиного края.

За талантливую игру команда школы была снова приглашена на съёмку передачи «Мы — Грамотеи», которая пройдет в октябре.