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НовостиОбщество3 мая 2023 9:31

Курянам выдали более трех тысяч саженцев

Прием заявок завершен
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Куряне посадили липу, рябину, сосну

Куряне посадили липу, рябину, сосну

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По заявкам горожан было выдано более трех тысяч саженцев.

Об этом рассказали в комитете городского хозяйства.

С 17 по 30 апреля было принято около 200 заявок на выдачу саженцев липы, рябины, сосны, вяза и других. Их горожане высаживали на придомовых территориях, а также у школ и детских садов.

В ведомстве отметили, что сейчас на деревьях начали распускаться почки, выкопанные саженцы с трудом могут прижиться на новом месте. В связи с этим комитет временно прекращает прием заявок и выдачу саженцев.