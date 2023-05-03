Курянам выдали более трех тысяч саженцев

Куряне посадили липу, рябину, сосну Фото: Светлана ВОЛКОВА

По заявкам горожан было выдано более трех тысяч саженцев.

Об этом рассказали в комитете городского хозяйства.

С 17 по 30 апреля было принято около 200 заявок на выдачу саженцев липы, рябины, сосны, вяза и других. Их горожане высаживали на придомовых территориях, а также у школ и детских садов.

В ведомстве отметили, что сейчас на деревьях начали распускаться почки, выкопанные саженцы с трудом могут прижиться на новом месте. В связи с этим комитет временно прекращает прием заявок и выдачу саженцев.