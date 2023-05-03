Клиенты Сбера могут воспользоваться сервисом«Регистрация и расчеты» для сделок с жильем без ипотеки

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С 24 апреля на Домклик Сбербанка заработал новый сервис «Регистрация и расчёты», который существенно упрощает сделки с землёй и жильём. Он доступен при покупке и продаже недвижимости за свои средства, то есть без ипотеки. Сервис работает для сделок между физлицами в отношении вторичного жилья.

В первом квартале 2023 года, оформляя сделки с жильём, более 800 клиентов Домклик в Черноземье уже воспользовались сервисом «Электронная регистрация», а более 700 выбрали услугу «Безопасные расчёты». Поэтому Домклик решил усовершенствовать эти услуги и объединить их в одну. Новый сервис «Регистрация и расчёты» поможет участникам сделки зарегистрировать своё жильё в Росреестре, безопасно провести расчёты друг с другом — и при этом сэкономить.

Алексей Лейпи, и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Пользоваться сервисом «Регистрация и расчёты» выгодно и удобно. Процесс полностью автоматизирован — сервис автоматически формирует пакет документов. Клиенту остаётся только проверить данные, отправить документы на регистрацию в Росреестр и отслеживать статус готовности — тратить время на поход в Росреестр или МФЦ не придётся. Как только право собственности перейдёт к покупателю, деньги поступят на счёт продавца. До этого момента они будут храниться на специальном счёте в Сбере. Таким образом банк обеспечит безопасный расчёт между покупателем и продавцом недвижимости».

Если раньше при купле-продаже квартиры, комнаты или земельного участка в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге клиент за сервисы «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты» платил 15 300 рублей, а в остальных регионах — 12 000 рублей, то теперь с единой услугой «Регистрация и расчёты» в любом регионе России он заплатит всего 5 900 рублей, из которых 3 900 — оплата услуг банка, а 2 000 — госпошлина.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Клиенты Сбера все чаще выбирают банк при оформлении сделок с недвижимостью как ипотечных, так и неипотечных. Наши сервисы обеспечивают прозрачность расчетов, удобство и комфорт до момента приобретения недвижимости. Особенно, если участники покупки или продажи находятся в разных регионах. Новый сервис «Регистрация и расчеты» – это современный, удобный и безопасный инструмент взаиморасчетов между продавцом и покупателем жилья».