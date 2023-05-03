5 мая в Курске стартует футбольный фестиваль

Мероприятие будет проходить три дня Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске с 5 по 8 мая пройдет футбольный фестиваль «Со спортом вместе» памяти пограничника Сергея Широбокова.

Турнир реализуется АФК «Авангард» совместно с Федерацией футбола Курской области в рамках первого конкурса Фонда президентских грантов 2023 года при поддержке Пограничного управления ФСБ России по Курской области, администрации Курской области, центра военно-патриотической поддержки «Патриот».

В турнире среди футболистов 2011 года рождения примут участие 12 команд из Курска, Орла, Белгорода, Иваново, Донецка, Луганска, Мариуполя, Крыма и Запорожья.

Для участников соревнований предусмотрено посещение поныровского историко-мемориального музея Курской битвы, комплекса «Героям Северного фаса Курской дуги», Тепловских высот, Поклонной высоты 269 метров, музея КП Центрального фронта.

Старший прапорщик Сергей Широбоков трагически погиб 30 сентября 2017 года при исполнении служебных обязанностей, задержании международных террористов в поселке Теткино Курской области.

5 мая 11:00 - торжественное открытие.

6 мая 12:00 - отправление из Курска на Северный фас Курской дуги.

7 мая 15:00 - закрытие турнира.