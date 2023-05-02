Под Курском нашли мину времен Великой Отечественной войны

Опасную находку обнаружили недалеко от Рыльска Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны вблизи Рыльска.

На место ЧП были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

- Обнаружена минометная мина времен Великой Отечественной войны - 81 мм. Снаряд изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения - рассказали в ведомстве.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.