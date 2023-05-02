В Курске реконструировали памятник на Нижней Луговой

Скульптурная композиция была установлена в декабре 1966 года в память о 21 рабочем завода «Сельмашзапчасть», которые не вернулись с фронта. В числе выбитых на памятнике имен - фамилия и инициалы Евгения Васильевича Малых, в честь которого названа одна из городских улиц.

Напомним, что с началом Великой Отечественной войны сотрудники предприятия «Сельмашзапчасть», как и миллионы людей, ушли на фронт. Завод в октябре 1941 года был перенесен в Пермь, однако в феврале 1943-го, после освобождения Курска, началось его восстановление на родной земле.

Рабочие танкоремонтного предприятия, которым стал «Сельмашзапчасть», трудились в полевых условиях. Под пулями и снарядами их ждала работа в том числе и на Тепловских высотах, где во время Курской битвы шли кровопролитнейшие бои.

Спустя долгое время памятнику стала необходима реконструкция. Администрация города и Курский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов обратились к собственникам предприятия, на территории которого установлен монумент.

Один из представителей собственников решил провести ремонт памятника за свой счет.