Курские власти назвали дезинформацией запрет на посещение приграничных лесов

Такого документа в Правительстве Курской области не выпускали Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Иностранные спецслужбы активизировали свою работу в социальных сетях: уже несколько дней подряд они пытаются вбрасывать дезинформацию, направленную на создание панических настроений в приграничных районах, - сообщили в Правительстве Курской области.

Накануне получила распространение очередная подделка: якобы курский губернатор запретил посещать пограничные с Украиной леса на время майских праздников.

- Такого документа в Правительстве Курской области не выпускали. Это можно проверить на официальном сайте https://kursk.ru/region/control/documents/. Это явно не последняя попытка вбросить дезинформацию. Призываем администраторов сообществ внимательно присматриваться к предлагаемым новостям, - заявили власти региона.