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НовостиПроисшествия2 мая 2023 10:02

В Курске суд рассмотрит дело о мошенничестве при благоустройстве парка

Ущерб составил 185 тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
Предпринимателя обвиняют в мошенничестве

Предпринимателя обвиняют в мошенничестве

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Следственное управление УМВД России по Курску передало в суд уголовное дело по факту мошенничества, совершенного предпринимателем при осуществлении строительных работ на муниципальном объекте в областном центре, сообщили в Управлении.

- Учредитель фирмы, осуществляющей ремонтно-строительную деятельность, установил на принятом объекте более дешевое оборудование худшего качества, чем было предусмотрено проектной документацией. При этом в смете произведенных работ указал наименование дорогостоящих комплектующих, - рассказали в УМВД региона. - Факт неправомерных действий раскрылся в результате проверки выполненных работ. Ущерб составил 185 тысяч рублей.

Следователем для обеспечения возмещения нанесенного материального ущерба на автомобиль фигуранта наложен запрет на осуществление регистрационных действий. В результате обвиняемый в полном объеме возместил ущерб.

Мужчине предъявлено обвинение.