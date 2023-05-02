В Курске суд рассмотрит дело о мошенничестве при благоустройстве парка

Предпринимателя обвиняют в мошенничестве Фото: Светлана ВОЛКОВА

Следственное управление УМВД России по Курску передало в суд уголовное дело по факту мошенничества, совершенного предпринимателем при осуществлении строительных работ на муниципальном объекте в областном центре, сообщили в Управлении.

- Учредитель фирмы, осуществляющей ремонтно-строительную деятельность, установил на принятом объекте более дешевое оборудование худшего качества, чем было предусмотрено проектной документацией. При этом в смете произведенных работ указал наименование дорогостоящих комплектующих, - рассказали в УМВД региона. - Факт неправомерных действий раскрылся в результате проверки выполненных работ. Ущерб составил 185 тысяч рублей.

Следователем для обеспечения возмещения нанесенного материального ущерба на автомобиль фигуранта наложен запрет на осуществление регистрационных действий. В результате обвиняемый в полном объеме возместил ущерб.

Мужчине предъявлено обвинение.