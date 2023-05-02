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НовостиПроисшествия2 мая 2023 8:35

Под Курском в ДТП погиб 26-летний водитель

На мотоцикле он врезался в ЛЭП
Ольга ДАНИЛОВА
С 28 апреля по 1 мая в Курской области зарегистрировано десять ДТП с пострадавшими

С 28 апреля по 1 мая в Курской области зарегистрировано десять ДТП с пострадавшими

Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 30 апреля примерно в 05:20 в районе дома № 86 села Благодатное Кореневского района Курской области.

26-летний водитель, управляя мотоциклом «KAYO N2», по предварительным данным не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - опору ЛЭП. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сообщили в ГИБДД региона.

С 28 апреля по 1 мая в Курской области зарегистрировано десять ДТП с пострадавшими, в которых два участника дорожного движения погибли, десять человек получили ранения, трое из которых несовершеннолетние. За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 30 водителей, еще 13 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 12 водителей задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 214 пешеходов, нарушивших ПДД РФ. Всего выявлено 5410 нарушений ПДД РФ, из них 4096 нарушений скоростного режима.