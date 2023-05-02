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НовостиОбщество2 мая 2023 8:16

В Курской области обучат почти сто спасателей

С 1 июня они будут дежурить на пляжах
Ольга ДАНИЛОВА
Официальные места отдыха откроются в первый день лета

Официальные места отдыха откроются в первый день лета

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области проходит обучение спасателей, которые будут дежурить на официальных пляжах в купальный сезон.

Всего в этом году необходимую подготовку пройдут около ста человек.

Процесс обучения длится три дня. О способах и приемах оказания первой помощи спасателям рассказывают квалифицированные преподаватели Учебно-методического центра ГО и ЧС Курской области. Затем инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области демонстрируют спасателям средства спасения, то, как грамотно ими пользоваться в экстремальной ситуации.

Традиционно купальный сезон стартует с 1 июня.