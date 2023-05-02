63% курских родителей высказались против обязательного изучения китайского языка в школах

Родители не уверены в состоятельности отечественных методик преподавания Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сервис SuperJob провел опрос среди родителей школьников из Курска и выяснил, что 80% из них выступают против исключения английского языка из школьной программы, сообщает "Курская правда". К обязательному изучению китайского курская общественность также относится настороженно: против такой идеи 63% курян.

В качестве аргументов родители учащихся приводят то, что китайский язык сложен для изучения. Кроме того, они не уверены в состоятельности отечественных методик его преподавания.

Сторонниками изучения китайского языка в системе среднего образования выступают только 16%. С их точки зрения, стратегическое партнерство России с КНР обязательно приведет к востребованности специалистов, владеющих китайским.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил исключить английский язык из перечня обязательных предметов в школе. По его мнению, это позволит уйти от прозападного вектора в российской системе образования.