В 2023 году в Курской области отремонтируют два моста

Четверть региональных дорог находятся в ненормативном состоянии Фото: Светлана ВОЛКОВА

На сегодняшний день протяженность опорной сети Курской области составляет более 1 тыс. км, в том числе почти 499 км федеральных трасс, а также региональные дороги общей протяженностью более 542 км. В нормативном состоянии находятся 95% и 74% соответственно.

- В общей сложности в 2023 году в Курской области планируется отремонтировать более 138 км региональных и местных дорог, а также построить около 24 км новых региональных трасс, - сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Курской области Сергей Солдатенков.

Масштабные работы будут проведены и на федеральной сети дорог. В 2023 году планируется отремонтировать более 40 км автодороги А-142 Тросна - Калиновка, в том числе капитально - 23 км. Также капитально отремонтируют два моста - на трассах М-2 «Крым» и А-142 Тросна - Калиновка, путепровод на дороге Р-298 Курск - Воронеж.