Курский «ЮЗГУ-Атом» завершил домашний тур победой над «Муромом»

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Накануне, 30 апреля, в Курске финишировал первый тур турнира за 1-6-е места в чемпионате России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд. В заключительный игровой день «ЮЗГУ-Атом» принимал владимирский «Муром». Дабы не искушать судьбу, курянки без раскачки взялись за дело и за минимальное количество партий добились успеха – 25:21, 25:19, 25:18 и суммарные 3:0.

Тем временем калининградский «Локомотив-2» в четырех партиях одолел «Уфимочку-УГНТУ», а череповецкая «Северянка» обыграла «Динамо» из Анапы (3:2).

После этой победы «ЮЗГУ-Атом» продолжает единолично лидировать – 100 очков. Следом идут «Северянка» (97) и «Локомотив-2» (89). Теперь «атомные» отправятся в Череповец, где с 9 по 14 мая пройдут матчи второго тура. Наши девушки поочередно сыграют с «Динамо» (9-го, в 17:00), «Северянкой» (10-го, в 19:30), «Уфимочкой-УГНТУ» (11-го, в 17:00), «Локомотивом-2» (13-го, в 17:00) и «Муромом» (14-го, в 13:30).