Двое курян отправили мошенникам 1 миллион 660 тысяч рублей

В полиции советуют не вести разговоры с незнакомцами Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске местная жительница лишилась 850 тысяч рублей, поверив мошеннику. Женщине на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера. Незнакомец представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на ее сбережения идет мошенническая атака, и просил неукоснительно выполнять требования банковского работника, который с ней свяжется.

Во время следующего звонка лже-специалист банка убедил в необходимости оформить кредиты и перевести средства на якобы безопасные счета.

Под таким же предлогом «спасения средств» пенсионерка из Дмитриевского района лишилась 810 тысяч рублей, оформленных в кредит. Несколько дней в условиях строжайшей секретности она отправляла деньги на счета преступников, поверив, что это безопасные счета.

Полиция разыскивает воров и напоминает, что под видом сотрудников правоохранительных органов, работников различных организаций и учреждений могут звонить мошенники.

Если вам поступил тревожный звонок и собеседник убеждает вас сообщить какие-либо персональные данные и перевести свои сбережения на незнакомые «безопасные» счета – немедленно прерывайте разговор!

Помните, что сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают и не передают гражданам никакую информацию о персональных данных по телефону. Все следственные действия проводятся строго в установленном законом порядке.

Будьте внимательны и осторожны, не передавайте и не переводите свои деньги незнакомым людям!