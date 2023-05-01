Курян приглашают на бесплатный киносеанс

Мероприятие пройдет в драмтеатре Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский кинофонд (https://t.me/kinofond46) завершает XVII сезон проекта «Кино в театре» и бесплатно покажет патриотический фильм белорусского режиссера Ивана Павлова «Подрыв».

7 мая в 13:00 пройдет благотворительный показ военной драмы «Подрыв» 16+ в Курском драматическом театре. Перед показом в фойе зрителей ожидает предсеансовое мероприятие.

Вход свободный по пригласительным билетам. Пригласительные можно получить в кассе драмтеатра. Количество билетов ограничено.

Коллективные заявки в будние дни с 9:00 до 17:00 по телефону (4712) 52-98-20.