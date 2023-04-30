Накануне Дня Победы в Курске покажут постановку "Саня, Ваня, с ними Римас"

Спектакль повествует о судьбе одной семьи во время Второй мировой воны
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Накануне 9 Мая Курский областной драматический театр представит постановку "Саня, Ваня, с ними Римас" (16+).
Увидеть ее можно 6 мая в шесть часов вечера на большой сцене.
Пьеса основана на документальных событиях из жизни семьи самого Владимира Гуркина, знаменитого драматурга. Жизненная и пронзительная история о любви, о надеждах, и широте русской души и о бессмертных героях...
Сюжет основан на реальных событиях
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Где-то на Урале, в деревне у реки Чусовая живет большая семья – три сестры, их мужья и дети.
Уже началась Великая Отечественная война, а председатель колхоза угрожает Ивану – мужу Александры и Петру – мужу Софьи тюрьмой. Об аресте братьев предупреждает односельчанин Римас, и они успевают уйти добровольцами на фронт.
И вот Саня ждет мужа с войны, но нет никаких известий, а рядом с ней преданный и влюбленный все эти годы Римас...
Над спектаклем работали:
Режиссер-постановщик – Вячеслав Сорокин (г. Москва);
События пьесы происходят на Урале
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Художник-постановщик – лауреат Государственной премии России Александр Кузнецов;
Художник по свету – Борис Михайлов (г. Ростов-на-Дону);
Музыкальное оформление – заслуженный работник культуры России Илья Сакин.
Премьера спектакля состоялась 11 апреля 2020 года.
Действует Пушкинская карта.