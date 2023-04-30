Накануне Дня Победы в Курске покажут постановку "Саня, Ваня, с ними Римас"

Спектакль повествует о судьбе одной семьи во время Второй мировой воны Фото: Светлана ВОЛКОВА

Накануне 9 Мая Курский областной драматический театр представит постановку "Саня, Ваня, с ними Римас" (16+).

Увидеть ее можно 6 мая в шесть часов вечера на большой сцене.

Пьеса основана на документальных событиях из жизни семьи самого Владимира Гуркина, знаменитого драматурга. Жизненная и пронзительная история о любви, о надеждах, и широте русской души и о бессмертных героях...

Сюжет основан на реальных событиях Фото: Светлана ВОЛКОВА

Где-то на Урале, в деревне у реки Чусовая живет большая семья – три сестры, их мужья и дети.

Уже началась Великая Отечественная война, а председатель колхоза угрожает Ивану – мужу Александры и Петру – мужу Софьи тюрьмой. Об аресте братьев предупреждает односельчанин Римас, и они успевают уйти добровольцами на фронт.

И вот Саня ждет мужа с войны, но нет никаких известий, а рядом с ней преданный и влюбленный все эти годы Римас...

Над спектаклем работали:

Режиссер-постановщик – Вячеслав Сорокин (г. Москва);

События пьесы происходят на Урале Фото: Светлана ВОЛКОВА

Художник-постановщик – лауреат Государственной премии России Александр Кузнецов;

Художник по свету – Борис Михайлов (г. Ростов-на-Дону);

Музыкальное оформление – заслуженный работник культуры России Илья Сакин.

Премьера спектакля состоялась 11 апреля 2020 года.

Действует Пушкинская карта.