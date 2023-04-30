Курские волейболистки вышли в единоличные лидеры высшей лиги «А»

Фото со страницы ВК "ЮЗГУ-Атом" в VK.

В Курске продолжается турнир за 1-6-е места в чемпионате России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд. Накануне, 29 апреля, наш «ЮЗГУ-Атом» принимал дубль калининградского «Локомотива». Проиграв в первой партии (23:25), наши девушки оформили второй кряду волевой выигрыш - 25:19, 25:21, 25:17 и итоговые 3:1. По такому же сценарию курянки одолели башкирскую «Уфимочку-УГНТУ».

Тем временем владимирский «Муром» в четырех партиях одолел череповецкую «Северянку», а башкирский клуб с таким же счет переиграл «Динамо» из Анапы.

После четвертого игрового дня «ЮЗГУ-Атом» вышел на первое единоличное место – 97 очков. Следом идут «Северянка» (95) и «Локомотив-2» (86). Теперь сегодня, 30 апреля, курские волейболистки сыграют с «Муромом». Начало поединка в СК ЮЗГУ в 16:00.