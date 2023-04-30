В Курске благоустраивают городские парки и скверы

В парках также покрасили лавочки Фото: Даниил НАЙХИН

Как рассказали в комитете городского хозяйства, в рамках заключенных муниципальных контрактов в настоящее время в парках Железнодорожников, КЗТЗ, Солянка и скверах на улицах Станционной, Комарова, Менделеева, проспекте Кулакова, а также перед кинотеатром «Родина», городским культурным центром «Лира» и в скверах «Изумрудный» и «Улыбка» подрядные организации красят лавочки.

Рабочие приводят в порядок детское оборудование и игровые комплексы, которые находятся в общественных зонах. В парке Железнодорожников покрашена скейт-площадка, а в скверах на улице Менделеева и проспекте Кулакова — детские площадки.

Также подрядчик сейчас проводит ремонт урн. Ремонт и покраска уже завершены на улице Станционной, в парке Железнодорожников и сквере «Изумрудный».