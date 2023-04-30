Курян приглашают в музей трамвая

Курский трамвай отмечает 125-летие Фото: Даниил НАЙХИН

Куряне и гости города могут посетить музей Курского городского электрического транспорта. Среди экспонатов предметы утвари, мебель, оригинальные фотографии и плакаты, схемы маршрутов и табло, кассовые аппараты, образцы билетов и многое другое.

Записаться на экскурсию можно по телефону: (4712) 34-37-38. Музей находится по адресу ул. 2-я Агрегатная, 4А в здании трамвайного депо.

125 лет назад началась история курского трамвая. В этот день на улицах Курска было особенно многолюдно. Все спешили на Красную площадь. Здесь на путях было выстроено восемь моторных вагонов, украшенных лентами, флажками, шарами и цветами. Стоимость проезда была 8 копеек за весь маршрут и 5 копеек за половину. Для школьников 5 и 3 копейки соответственно.