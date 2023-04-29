Курский «Авангард» разгромил «Сатурн»

Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Трудовые резервы» в рамках второго этапа первенства России по футболу во второй лиге «Авангард» принимал «Сатурн» из Раменского. На 13-й минуте Игорь Гершун поразил ворота соперника. Едва начался второй тайм, как Джамшед Максумов закрепил перевес хозяев (49-я). Окончательный счет на 52-й минуте установил Кирилл Донцов - 3:0 в пользу «Авангарда».

«Авангард»: Скоробогатько, Игнатенко (Бобрышов, 81), Земсков (Барбашов, 66), Ковалев (Горбулин, 81), Максумов (Савин, 57), Войнов, Гершун (Имуллин, 66), Набатов, Пономарев, Агеев, Донцов.

После сегодняшней победы «Авангард» занимает третье место с 24 очками в группе 3А. Единолично лидирует саратовский «Сокол» (36). Теперь 5 мая курский клуб сыграет в Белгороде с местным «Салютом». Начало игры в 17:00.