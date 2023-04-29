Курский «ЮЗГУ-Атом» одержал волевую победу над башкирской «Уфимочкой-УГНТУ»

Фото со страницы ВК "ЮЗГУ-Атом" в VK.

В Курске продолжается турнир за 1-6-е места в чемпионате России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд. Наш «ЮЗГУ-Атом» в 3-й игровой день принимал «Уфимочку-УГНТУ». Проиграв в первой партии (17:25), наши девушки не только быстро отыграли, но и без шансов для соперниц довели встречу до победы - 25:18, 25:14, 25:21 и итоговые 3:1.

Тем временем владимирский «Муром» в трех партиях уступил «Динамо» из Анапы, а череповецкая «Северянка» переиграла дубль калининградского «Локомотива» (3:0).

После третьего игрового дня «ЮЗГУ-Атом» занимает второе место – 94 очка. Лидирует «Северянка» (95), тройку сильнейших замыкает «Локомотив-2» (86). Теперь сегодня, 29 апреля, курские волейболистки сыграют с железнодорожницами. Начало поединка в СК ЮЗГУ в 19:10.