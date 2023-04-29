ВСУ обстреляли поселок в Курской области

Об атаках сообщил глава региона Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Глушковский район Курской области 29 апреля подвергся обстрелу со стороны Украины. Зафиксировано семь прилетов по поселку Краснооктябрьскому. К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна, крыши, заборы и фасады трех домов. Также в поселке нет электричества.

- Специалисты приступят к ремонту, как только будет возможность. Всем, чьи дома пострадали, обязательно окажем помощь, сказал губернатор региона Роман Старовойт.

Накануне, 27 апреля обстрелу со стороны Украины подвергся Суджанский район Курской области. В результате оказались обесточенными два населенных пункта — села Горналь и Гуево. Никто не пострадал. Подача света восстановлена.