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НовостиТуризм29 апреля 2023 7:07

Через Курск запускают прямой поезд в Крым

Он будет курсировать со 2 мая
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Состав будет ходить несколько раз в неделю

Состав будет ходить несколько раз в неделю

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Со 2 мая куряне смогут поехать в Крым на прямом поезде. Продажа билетов уже открыта.

Прямой беспересадочный поезд сообщением 374М/373М Смоленск — Симферополь — Смоленск будет курсировать два-три раза в неделю по определенным датам с остановкой в Курске. В поезде есть купейные и плацкартные вагоны. Стоимость билетов - от 3 234,60 рублей, сообщили в Правительстве региона.

Отправление из Курска в 05:50, прибытие в Симферополь в 17:00 следующего дня.

Ознакомиться с расписанием, а также приобрести билеты можно на сайте компании-перевозчика grandtrain.ru, в мобильном приложении grandtrain, кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайтах агентов продаж.