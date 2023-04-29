Через Курск запускают прямой поезд в Крым

Состав будет ходить несколько раз в неделю Фото: Светлана ВОЛКОВА

Со 2 мая куряне смогут поехать в Крым на прямом поезде. Продажа билетов уже открыта.

Прямой беспересадочный поезд сообщением 374М/373М Смоленск — Симферополь — Смоленск будет курсировать два-три раза в неделю по определенным датам с остановкой в Курске. В поезде есть купейные и плацкартные вагоны. Стоимость билетов - от 3 234,60 рублей, сообщили в Правительстве региона.

Отправление из Курска в 05:50, прибытие в Симферополь в 17:00 следующего дня.

Ознакомиться с расписанием, а также приобрести билеты можно на сайте компании-перевозчика grandtrain.ru, в мобильном приложении grandtrain, кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайтах агентов продаж.