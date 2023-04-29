Как курянам будут выплачивать пенсии и пособия на майских праздниках?

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала за апрель по заявлениям, одобренным в 2023 году, а также пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет будут перечислены 5 мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с выходными и праздниками в мае перечисление пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат будет произведено в определенные дни.

3 мая поступят единое пособие; выплата на первого ребенка до трех лет; ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет; пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 года; иные ежемесячные пособия по мерам соцподдержки, переданные в Социальный фонд от органов социальной защиты.

Важно: если семья уже получила единое пособие за апрель, то следующее пособие за май будет выплачено в июне.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала за апрель по заявлениям, одобренным в 2023 году, а также пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет будут перечислены 5 мая.

В дальнейшем все семьи станут получать пособие в текущем месяце за предыдущий в единый день доставки: за май - 5 июня, за июнь - 5 июля и т.д.

Зачисление пенсий через кредитные учреждения произведут 10, 12, 19 (за 20-е число) и 23 мая. Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком. Его можно уточнить в своем почтовом отделении.