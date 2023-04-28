В четырех школах Курска к 1 сентября сделают капремонт

В планах - сдача всех четырех объектов в августе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается капитальный ремонт школ. В этом году он проходит в школах №19, 53, 3 и 13.

В настоящий момент ремонт завершен на 45%.

Сейчас рабочие занимаются монтажом систем отопления, водоснабжения и канализации. Помимо этого, подрядные организации выполняют ремонт потолков, завершают штукатурные работы и стяжку полов. К настоящему моменту в школах на 80% завершен монтаж электрооборудования. В школе №53 закончены работы по облицовке фасада на 30%, в школе №3 - на 15%.

На строительство объектов образования в рамках реализуемой программы выделено около 275,9 миллиона рублей, где 223,4 миллиона — федеральный, 46,9 миллиона — региональный и 5,5 миллиона рублей — муниципальный бюджет.

В планах - сдача всех четырех объектов в августе.