В Курской области сняли документальный фильм о «Геомаше» и магнитной аномалии

Фото с сайта губернатора и правительства Курской области.

Это цикл документальных фильмов о развитии отечественной промышленности. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

Каждая из десяти серий будет посвящена одному российскому предприятию, которое успешно справляется с импортозамещением в своей отрасли, использует в производстве отечественные разработки и создает продукцию не хуже мировых аналогов. Щигровский «Геомаш» стал первым, о котором расскажут авторы.

- У «Геомаша» 135-летняя история. Она связана с освоением Курской магнитной аномалии. Предприятие – ключевой промышленный объект в Щиграх. Специализируется на производстве бурового оборудования. Выпускает более 20 видов передвижных установок, которые эксплуатируются на Дальнем Востоке, в Сибири, на Крайнем Севере, более чем в 30 странах. Уверен, зрителям фильм будет интересен, - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов.

Зрителей ждут кадры производственных процессов, а также интервью со специалистами, учеными и технологами, которые расскажут о развитии промышленности в России. По словам продюсера проекта «Индустрия» Елизаветы Дубоненко, масштабы предприятия впечатляют. На заводе трудится много молодых ребят. Обновляется техника и оборудование. Фильм о курском предприятии выйдет в июне.