В Курске продолжают реконструировать очистные сооружения

Фото губернатора и правительства Курской области.

Срок исполнения контракта – четвертый квартал 2023 года. Работы выполняются по индивидуальному проекту, привязанному к существующим инженерным сетям и объектам, входящим в структуру очистных сооружений Курска. Проект включает два этапа: строительство новой линии и реконструкция существующей.

- Этот объект крайне важен для Курска. Мы очень долго работали с Минстроем России, для того чтобы нам выделили дополнительное финансирование на удорожание цены контракта, которое составило более 800 миллионов рублей. Сегодня работы на новой линии с учетом всех строительно-монтажных работ выполнены на 85%, - рассказал министр строительства Курской области Александр Афонин.

За период проведения реконструкции объекта изменились нормативы приема сточных вод, в связи с чем параллельно с производством работ выполняется корректировка проектно-сметной документации. Сейчас на объекте в первичном отстойнике, приаэраторе, аэротенке и вторичном отстойнике проводятся железобетонные работы по несущим конструкциям.