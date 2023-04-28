Аферисты из Орловской области похитили у пожилых курян 800 тысяч рублей

Потерпевшим звонили неизвестные и сообщали, что их близкие стали виновниками ДТП. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Железногорский» задержали двоих жителей Орловской области, выполнявших роль курьеров в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Курской области.

Потерпевшим звонили неизвестные и сообщали, что их близкие стали виновниками ДТП. Урегулировать вопрос с пострадавшими и гарантировать прекращение уголовного дела предлагали за деньги. После озвученных требований к телефонному разговору подключался, якобы, тот самый виновный родственник, который умолял о помощи. Испуганные пожилые люди, поверив в выдуманную историю, соглашались на все условия. Все свои сбережения они передавали прибывшим к ним курьерам. Только спустя время потерпевшие связывались со своими близкими и понимали, что их обманули.

Подозреваемые, 21-летний и 41-летний мужчины, действовали самостоятельно, но по одной схеме обмана. Они забрали у каждой из двоих пострадавших пенсионерок по 400 тысяч рублей.

Как выяснилось, фигуранты получили от неизвестного лица в одном из мессенджеров сообщение с предложением поработать курьерами. В их задачи входило выезжать на указанные адреса, забирать у пожилых людей деньги и переводить их на счет работодателя, оставляя себе процент от похищенной суммы. В соответствии со ст. 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.