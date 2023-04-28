Курянин украл из продуктового магазина два мобильника и косметичку с деньгами

Телефоны курянин сжег как ненужные улики. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники уголовного розыска Железнодорожного отдела полиции Курска установили подозреваемого в краже из продуктового павильона. Владелица торговой точки рассказала, что обнаружила пропажу двух сотовых телефонов и косметички, в которой хранила выручку. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Стражи порядка выяснили, что в разгар рабочего дня в павильон пришел ранее судимый житель Курска. Пока продавец обслуживала клиентов, злоумышленник незаметно вытащил косметичку и телефоны из кассовой зоны и покинул магазин. При допросе курянин признался, что потратил чужие 17 тысяч рублей на собственные нужды, а телефоны сжег как ненужные улики. Следствие продолжается.