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НовостиДеловой Курск28 апреля 2023 6:14

В 2023 году в Курске для курских детей-сирот приобретут 60 благоустроенных квартир

На днях вручили первые три комплекта ключей
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Жилье расположено в новостройках и "вторичке"

Жилье расположено в новостройках и "вторичке"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Состоялась церемония вручения первых трех комплектов ключей от нового жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на улице Евгения Клевцова, на проспектах Вячеслава Клыкова и Победы.

По словам заместителя главы администрации города Курска Ольги Гранкиной, всего в 2023 году будут приобретены за счет средств бюджета Курской области 60 благоустроенных квартир в новостройках или на вторичном рынке.

- Все квартиры в хорошем состоянии, пригодны для проживания. Уже сегодня куряне смогут заключить договоры с управляющими компаниями, получить лицевые счета и полноценно заселиться, - отметила Ольга Гранкина.

Все, кому сегодня вручили ключи, планируют переехать в свой новый дом уже в ближайшее время.

Администрацией города Курска в рамках реализации полномочий, переданных муниципальным образованиям законом Курской области, в 2023 году продолжится работа по обеспечению квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.