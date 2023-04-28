В Курске пройдет финальный гала-концерт областного конкурса молодых исполнителей

Выступление состоится в "Свиридовском" Фото: Светлана ВОЛКОВА

29 апреля в 16:00 в концертном зале «Свиридовский» состоится финальный гала-концерт областного конкурса молодых исполнителей «Курская мозаика 2023». На территории региона проект успешно реализуется второй год подряд и нацелен на выявление талантов во всех уголках Курской области.

По итогам отборочных туров в финал вышли 15 участников – сольные исполнители и творческие коллективы из Щигровского, Советского, Суджанского, Рыльского, Курчатовского и других районов. Жюри определит пятерку лучших, которые удостоятся главного приза – съемки профессионального клипа. Также победители конкурса примут участие в крупных областных мероприятиях. На концерте прозвучат известные русские произведения, а также патриотические песни.

Вход свободный для всех желающих.