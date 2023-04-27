Продажи программы Сбера по комплексной защите малого бизнеса выросли в два раза в Черноземье

В первом квартале этого года число клиентов, оформивших в СберСтраховании комплексную программу для малого бизнеса «Защита 360°», выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первый квартал «Защиту 360°» выбрали более 460 предприятий. Это программа особенно актуальна для малых и микропредприятий, у которых запас финансовой прочности может быть ниже, чем у крупных компаний. Кристина Маскаленко, и.о. управляющего Воронежским отделением ПАО Сбербанк: «Программа позволяет бизнесу застраховать всё необходимое в одном полисе. В программе четыре блока — страхование активов, финансов, сотрудников и гражданской ответственности. В каждом из них клиент может установить необходимый размер страхового покрытия и подключить дополнительные опции.Можно собрать полис как конструктор из тех рисков, которые актуальны именно для его сферы бизнеса».

Практика СберСтрахования показывает, что малый бизнес сталкивается с разнообразными рисками: клиенты обращаются с приостановкой деятельности из-за пожаров и противоправных действий третьих лиц, повреждениями имущества из-за заливов, стихийных бедствий.

Например, индивидуальный предприниматель в Ивановской области обратился в страховую из-за поджога своего рабочего помещения злоумышленником — и получил 1,1 млн рублей компенсации за повреждённое имущество. А клиенту из Липецка было выплачено 1,4 млн рублей компенсации также из-за пожара, из Иркутска — 2,6 млн рублей. В Ижевске клиент получил выплату за пострадавшее имущество и внутреннюю отделку помещения в результате прорыва трубы и затопления.