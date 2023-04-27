Курская медсестра перевела мошенникам два с половиной миллиона рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

Медсестра одной из курских больниц три недели вела переговоры с телефонными мошенниками, перечислив на «безопасные счета» два с половиной миллиона рублей. Женщина поверила в стандартную легенду, придуманную мошенниками. Незнакомец представился сотрудником банка и убедил клиентку в попытке третьих лиц оформить на ее имя кредит. Аннулировать процедуру предложил весьма неоднозначным способом. Курянка оформила реальные займы и кредитные карты в различных финансовых учреждениях. Следуя указаниям преступников, женщина отправилась в разные районы областного центра, где перевела два с половиной миллиона рублей на указанные аферистами счета, наивно полагая, что это безопасные банковские ячейки. И все это в условиях строгой конфиденциальности.

Когда курянка спустя несколько дней перезвонила и поинтересовалась состоянием своего счета, преступник сказал, что условия договора не были выполнены со стороны клиентки, и она якобы разгласила тайные сведения посторонним лицам. По этой причине мошенники потребовали внести еще денежные средства, которых у медсестры просто не оказалось. Заподозрив обман, курянка обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Стражи порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников преступления, заверили в УМВД региона.

Полиция напоминает жителям региона: звонки с предложениями решить финансовые вопросы, аннулировать кредит или остановить несанкционированную транзакцию могут поступать только от мошенников!