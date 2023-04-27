2 мая куряне смогут бесплатно сделать флюорографию

Медики противотуберкулезного диспансера бесплатно осмотрят и проконсультируют курян Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 мая с 10:00 до 15:00 в Курске на площадке ТРК «МегаГРИНН» (ул. К. Маркса, 68) будет работать передвижной флюорографический кабинет. Медики противотуберкулезного диспансера бесплатно осмотрят и проконсультируют курян в рамках Недели сохранения здоровья легких.

В этом году уже около 500 курян прошли флюорографию на площадке этого комплекса. Если вы около года не проходили обследование легких, приходите, вас ждут.