В Курской области построят четыре детсада

Еще один сад на 140 мест начали возводить на проспекте Вячеслава Клыкова Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе построят четыре новых детских сада. Курская область для ее обеспечения социальной инфраструктурой принимает участие в реализации федерального проекта «Инфраструктурное меню». Он включает в себя инфраструктурные бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации. Программа реализуется в регионе с 2022 года. Одним из элементов является предоставление денежных средств под льготную ставку 3% годовых на срок не менее 15 лет, сообщили в Правительстве региона.

С помощью инфраструктурных бюджетных кредитов в Курске ведется строительство трех детских садов. Два из них появятся в микрорайоне Северном, каждый будет рассчитан на 150 мест. Еще один сад на 140 мест начали возводить на проспекте Вячеслава Клыкова. Общая стоимость объектов – 879 млн рублей. Срок ввода в эксплуатацию – 2023-2024 годы.

На проспекте Надежды Плевицкой строится детский сад на 280 мест. Финансирование осуществляется в рамках использования инфраструктурных облигаций. Для этого заключен договор займа между Агентством развития строительства Курской области и Специализированным обществом проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» на общую сумму 410 млн рублей. Ввод в эксплуатацию детского сада планируется в конце 2023 года.