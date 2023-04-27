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НовостиОбщество27 апреля 2023 13:02

В Курской области построят четыре детсада

Два из них появятся в микрорайоне Северный
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Еще один сад на 140 мест начали возводить на проспекте Вячеслава Клыкова

Еще один сад на 140 мест начали возводить на проспекте Вячеслава Клыкова

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе построят четыре новых детских сада. Курская область для ее обеспечения социальной инфраструктурой принимает участие в реализации федерального проекта «Инфраструктурное меню». Он включает в себя инфраструктурные бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации. Программа реализуется в регионе с 2022 года. Одним из элементов является предоставление денежных средств под льготную ставку 3% годовых на срок не менее 15 лет, сообщили в Правительстве региона.

С помощью инфраструктурных бюджетных кредитов в Курске ведется строительство трех детских садов. Два из них появятся в микрорайоне Северном, каждый будет рассчитан на 150 мест. Еще один сад на 140 мест начали возводить на проспекте Вячеслава Клыкова. Общая стоимость объектов – 879 млн рублей. Срок ввода в эксплуатацию – 2023-2024 годы.

На проспекте Надежды Плевицкой строится детский сад на 280 мест. Финансирование осуществляется в рамках использования инфраструктурных облигаций. Для этого заключен договор займа между Агентством развития строительства Курской области и Специализированным обществом проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» на общую сумму 410 млн рублей. Ввод в эксплуатацию детского сада планируется в конце 2023 года.