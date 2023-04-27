30 апреля по Курску пройдет Экотакси

Курян приучают к раздельному сбору мусора Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 апреля в Курске проедет Экотакси. Волонтеры будут принимать вторсырье по следующим адресам:

10:00 – 10:20 – парковка у кинотеатра «Родина», ул. Менделеева, 31;

10:30 – 10:50 – парковка ТЦ «Кристалл», пр. Кулакова, 20;

11:00 – 11:20 – парковка справа от ТЦ «Куряночка» между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67;

11:40 – 12:00 – парковка магазина «Магнит», ул. Димитрова, 33;

12:20 – 12:40 – парковка перед Сретенским храмом, пр. А. Дериглазова, 45;

12:50 – 13:10 – парковка гипермаркета «Европа-29», пр. Победы, 48.

Принимать будут чистое и рассортированное вторсырье: макулатуру, алюминиевые и жестяные банки, пластик, стекло, батарейки, одежду и многое другое. Подробнее о видах вторсырья, которое можно сдать на переработку, правилах его подготовки и сортировки можно узнать в группе «ЭКОДВОР ЭКОТАКСИ КУРСК» (https://vk.com/wall-188192832_1474).